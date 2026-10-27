以色列举行全国大选，总理内坦亚胡与竞争对手展开激烈角逐，竞相争取选民支持。

法新社报道，内坦亚胡星期二（10月27日）在耶路撒冷投票时，呼吁以色列人以“正确的方式”投票。

另外，以色列左翼在野党民主党党魁格兰（Yair Golan）在选举日当天遭一名男子威胁。警方已逮捕一名持刀男子。

格兰后来发声明说：“煽动和暴力不会吓倒我们。”

他将此事件归咎于总理内坦亚胡的“毒药机器”，指内坦亚胡多次在竞选活动中严厉攻击左翼阵营。

内坦亚胡抨击左翼阿拉伯党

内坦亚胡也在星期二投票后，再度抨击左翼阿拉伯政党“试图窃取选举”。

他说，统一阿拉伯名单党（Raam）的三名高级官员在南部地区被捕，当时他们持有装满现金的信封，并暗指他们试图贿赂选民。

内坦亚胡说：“我们不能把这场战斗交给左翼和那些想要终结犹太国家的阿拉伯政党。所以不要烧烤，不要去海滩，去投票站，投票支持利库德集团。”

尽管统一阿拉伯名单党规模相对较小，但如果选举结果如预期般势均力敌，该党可能在组建由反对派主导的联合政府时发挥关键作用。

中央选举委员会代理秘书长利夫内星期二上午在记者会上谈及这起“异常”事件时说，警方在选民抵达投票站之前，就已抓获企图贿赂选民的人士。

他说，身份未公开的嫌疑人当时并不在投票站，而是在住家附近被捕，案件仍在调查中。

竞争对手艾森科特呼吁推翻最糟糕政府

随着投票开始，内坦亚胡的主要竞争对手艾森科特（Gadi Eisenkot）所属政党在内的反对派政党投诉称，部分投票站的选票遭人涂改或窃取。

《以色列时报》引述中央选举委员会报道说：“与网络上流传的说法相反，目前没有迹象显示选票遭到有系统的篡改。”委员会补充说，当局正立即处理相关通报。

艾森科特也敦促选民推翻以色列历史上“最糟糕的政府”。

他说：“我呼吁所有以色列公民去投票，不要在高温或干扰下屈服，要坚守使命，即今晚取代建国以来最糟糕的政府。”

投票半天已创历史最高投票率

中央选举委员会指出，以色列大选开始投票的首三个小时投票率为44.9%，这是委员会自1973年开始统计以来的最高投票率。

委员会指出，截至当天下午2时（新加坡时间晚上8时），已有超过329万人投票。