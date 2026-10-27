（里约热内卢综合电）巴西现任总统卢拉在总统选举中最终翻盘胜出，原本扬言要推翻计票结果的对手弗拉维奥·博索纳罗放弃挑战，转而着手组织国会反对力量，计划起诉卢拉滥用职权。

总统选举的正式结果于星期天（10月25日）公布后，45岁的弗拉维奥最初拒绝承认败选，指当局延长投票时间不可接受，宣布将就选举程序启动法律诉讼。不过，分析普遍认为他要推翻大选结果的可能性微乎其微，原因之一是两人的得票差距很大，超过400万张。

彭博社引述匿名知情者报道，弗拉维奥的竞选团队也知道挑战不太可能成功，此前的表态是为了凝聚支持者。

弗拉维奥星期一（26日）傍晚在社交媒体上发布视频，改口称今后将针对卢拉在竞选期最后几周内动用公款“买票”的行为，起诉他滥用职权，寻求取消他的竞选资格。

他在视频中说：不是我输了，是体制赢了。”

他说，他将召集国会的保守派议员，组成针对卢拉政府的反对力量，抵御他的“野蛮行径”。

几小时后，弗拉维奥所属的自由党主席科斯塔·内托也发声明，承认选举结果。他也批评卢拉政府在投票前夕增加公共开支，对选情造成潜在影响，要求当局对此作出解释。

不过，对于弗拉维奥与自由党的策略转换，分析界也普遍认为胜算渺茫。

特朗普质疑巴西选举遭操纵

与博索纳罗家族关系密切的美国总统特朗普星期一说，巴西选举“在我看来很糟糕”，质疑选举被操纵。

他在白宫对记者说：“我没有选边站，但坦白说，这看起来又是一场遭操纵的选举。”

巴西副总统阿尔克明随后接受电视台访问时，为巴西选举制度辩护，称特朗普的言论“完全错误”，且“毫无根据”。

绝大部分外国领导人已承认巴西选举结果，并向卢拉发出贺电，但巴西近邻阿根廷的右翼总统米莱不在此列。向来和卢拉关系不睦的米莱上星期六（24日）刚在社交媒体上，称卢拉为“腐败的窃贼”，指他进行了“肮脏的竞选活动”。

金融市场震荡后观望

巴西总统选举结果与多数预测相反，金融市场为之震荡，星期一巴西股市一度大跌17%，触发暂停交易30分钟，过后略微回弹，全天收跌13.9%。巴西雷亚尔兑美元汇率同日收盘大挫8%。

如今尘埃落定，投资者密切关注卢拉第四任期的财政政策以及人事任命，并观望在国会选举中大获全胜的保守派能否发挥作用，制衡政府毫无节制的开支，以重建市场信心。

巴西政府入不敷出已持续多年，卢拉此次为竞选冲刺还推出了一系列耗资巨大的措施，如提高贫困群体补贴和减免微型企业债务等，加剧市场忧虑。

全球风险情报公司Verisk Maplecroft美洲区首席分析师马查多告诉法新社：“卢拉第四任期必须有健全的财政改革才可能重振市场信心……须有一个可信的节制开支计划，为2027年和未来定下基调。”