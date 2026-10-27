日本GMO互联网（GMO Internet）旗下外汇交易相关服务遭黑客入侵，攻击者要求支付高达100万美元（约128万新元），否则就公开大量窃取的个人信息等资料。负责金融事务的财长片山皐月星期二（10月27日）透露，已有五家外汇交易商报告客户疑似因此蒙受损失。

GMO集团社长熊谷正寿在个人博客上公布，公司的网络在21日被入侵后，一连收到攻击者多封勒索邮件。第一封要求在21日下午5点前完成5000万美元汇款，否则将对客户交易账户进行非法操作、以及发动“勒索软件”攻击。另一封邮件则索取100万美元，要求在27日中午前支付。

GMO公司未回应威胁，也未支付款项。星期二（10月27日），一个疑似由攻击者运营的网站公布了首批客户个人资料。据悉，网页以“受害者第1号”为标签，列出姓名、出生日期、电话号码、职业及账户相关信息。攻击者还威胁，若GMO仍拒绝付款，将陆续公开更多客户资料。

一名使用GMO服务器进行外汇交易长达十年的44岁用户担忧地说：“这实在让人提心吊胆，不知道接下来还会发生什么事？”

除了GMO，日本乐天集团（Rakuten Group）也宣布，旗下“乐天旅游”（Rakuten Travel）有多达260万条用户个人资料可能受到影响。公司面向外国用户的多语言预订网站本月20日发现疑似非法访问，导致多达86万条电子邮箱地址等资料外泄。

此外，提供邮件发送服务的Yumir Link公司也确认，超过5162万人的个人资料外泄。使用其服务的日本铁路公司JR东海、JR西日本和JR九州都受到波及。

AI突破日语壁垒 日本将推出紧急方案

日本网络安全人士分析，日语过去在一定程度上构成语言屏障，增加了黑客入侵日本网站的难度。然而，人工智能（AI）的普及打破了这道障碍，而日本的防范措施相对滞后，因此成为理想攻击目标。此外，黑客组织日趋复杂，攻击速度与规模不断扩大。

日本舆论强烈呼吁当局尽快加强防护，遏制黑客攻击。首相高市早苗星期一晚在网络安全会议上坦言：“事态已变得十分严峻，必须尽快加强应对措施。”她计划下周推出一套紧急应对方案。