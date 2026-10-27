荷兰政府打算通过人工智能驱动的效率改革，在2035年前削减约2万5000个公务员岗位。

彭博社报道，荷兰政府星期一（10月26日）指出，中央政府计划从2027年开始每年节省9亿欧元（约12亿8400万新元），到2035年这一数字将增至35亿欧元。这意味着在未来几年内，将总计削减约2万5000个岗位。

警察和国防等部门不在裁员范围内，但各部会、监察机构及执行机构人员可能削减多达60%。

据彭博社计算，如果美国实施同等比例的裁员，将相当于裁减约15万个职位。这大约是特朗普第二个总统任期初期，马斯克领导的政府效率部（DOGE）推动政府人力改革后，在去年离职联邦雇员人数的一半。

以英国的公务员规模计算，相当于裁减约7万5000个职位；法国则略多于5万个。不过，各国公务员人数及职责不尽相同，因此难以直接比较。

在许多发达国家，政府机构的规模已成为政治议题。荷兰政府雇员人数在2018年至2025年间激增41%。英国公务员人数在过去10年增加逾三分之一，超过50万人。英国保守党承诺扭转这一增长趋势，英国改革党则称会采取更大幅度的削减措施。

有些人认为，如此雄心勃勃且具争议性的目标并非无法实现。英国前首相布莱尔创立的研究所在2024年7月发布的一份报告指出，人工智能（AI）可以部分自动化超过40%的公共部门工作任务，为员工节省五分之一的工作时间。

报告指出，这些效率提升能够多快实现，取决于政府自身的决定。

AI取代公务员能否实现存疑

荷兰国际集团（ING）首席经济学家布洛姆谈及荷兰的裁员计划时说：“最大的问题是，这届政府能否达到目标。”

她指出，过去政府裁减公务员后，往往又会增加招聘。她说：“AI可以减少政府雇员人数，但也可能带来新的‘需求’，例如民众利用AI代理大量提交投诉，导致政府机构应接不暇。”

此外，AI也涉及技术主权问题。由于欧洲自主研发的尖端AI模型不多，政策制定者可能不愿将大量公务员工作交由美国或中国开发的AI产品处理。荷兰政府指出，将优先考虑当地及欧洲供应商。

柏林赫蒂学院的施密茨及研究团队在今年8月发表的一项研究中，记录了11个国家发生的84起相关案例，并将这种现象称为“智能代理式洪流”（agentic flooding），即AI助长民众向政府大量提出投诉、诉讼及其他申请。

其中多数情况涉及聊天机器人协助用户撰写措辞完整、听起来颇具法律依据的文本。研究人员警告，最容易实施的应对措施，例如收取费用，可能反而将真正有合理诉求的人拒之门外。

即使AI在技术上能够胜任工作、处理大量申请，政府也未必愿意让它承担所有职责。

自2022年ChatGPT推出以来，私营企业已陆续宣布多轮由AI推动的裁员行动，但政府部门的步伐仍然落后。

经济合作与发展组织（OECD）去年9月的一份报告指出，政府使用AI的程度“落后于私营部门”，相关计划“往往仍停留在试点阶段”。政府不仅在采用这项技术方面进展缓慢，也尚未充分利用AI提高工作效率，而且有不少工作并不适合交由AI自动处理。

不过，有人质疑AI或许只是充当裁员的借口。英国工党议员多兹上星期告诉彭博社，越来越多企业以AI为由宣布裁员，但这类说法可能只是“表演式的AI宣传”。

她说：“看来这些裁员计划可能早已启动，只是企业相信，使用‘AI’这个词，就能让自己看起来更具前瞻性。”