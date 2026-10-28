以色列大选出口民调显示，总理内坦亚胡领导的右翼阵营与主要对手艾森科特的阵营势均力敌，双方均未取得国会过半议席，意味着选后可能陷入漫长的组阁僵局。

路透社报道，以色列星期二（10月27日）举行2023年以哈冲突爆发以来首次全国大选。

以色列三大电视台更新的出口民调显示，艾森科特领导的阵营预计赢得52席，略胜内坦亚胡领导的阵营所获的50席。其余18席预计由未加入两大阵营的阿拉伯政党拿下。

以色列国会共有120席，组建多数政府须掌握至少61席。尽管艾森科特阵营暂时领先，但他基本排除与阿拉伯政党联合执政的可能，使其组阁前景充满变数。

部分以色列媒体则预测，内坦亚胡阵营可能赢得多达60席，与三大电视台的出口民调存在明显差异。

正式计票结果可能需要数天才能出炉。若最终没有任何阵营成功组阁，内坦亚胡仍可能以看守总理身份继续执政。

以色列中央选举委员会指出，本届大选投票率达77.7%，创逾20年来新高，比2022年上届大选高出约七个百分点。

以色列民主研究所所长普莱斯纳指出，出口民调反映内坦亚胡执政联盟遭遇重大挫败，议席可能从原有68席锐减至约50席，但艾森科特也未取得明确胜利。

他认为，若最终结果与出口民调一致，艾森科特可能尝试组建少数政府，以结束内坦亚胡执政，即使新政府可能无法长期维持。

反对党领袖拉皮德宣称，内坦亚胡阵营遭遇“惨败”，选民已明确要求他们下台。

66岁的艾森科特曾任以军总参谋长，在以哈战争中失去一名儿子及两名侄子。他于2023年哈马斯袭击后加入内坦亚胡的战时内阁，但八个月后因不满内坦亚胡的领导方式而退出。

他领导中间派亚沙尔党，主张政府改革、全民服役，以及彻查10月7日哈马斯袭击背后的严重疏失。

77岁的内坦亚胡过去30年累计执政近19年。他在竞选期间强调以色列针对哈马斯、真主党及伊朗领导层的军事行动，并获得美国总统特朗普公开支持。

不过，内坦亚胡也因2023年10月7日哈马斯袭击以色列前的情报及安全失误备受批评，同时仍面对他否认的贪腐指控。