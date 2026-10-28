美国中期选举进入最后一周，总统特朗普表明，如果“选举是诚实公正的”，他就会接受选举结果。

法新社报道，随着民调显示共和党可能失去国会控制权，特朗普近期不断重提未经证实的大规模选举舞弊指控，引发外界担忧。

特朗普星期二（10月27日）启程前往得克萨斯州助选时，被记者问及是否会尊重中期选举结果。他回答：“如果选举是诚实的，我就会尊重结果。”

他也说，如果共和党失去众议院和参议院控制权，他仍会设法与民主党合作。

他说：“我们会找到办法的。我拥有强大的否决权。我希望不会发生这种情况，但许多总统过去都经历过。”

他补充说，即使面对由民主党控制的国会，总统仍可运用否决权，并通过谈判达成协议。

美国中期选举定于11月3日举行。特朗普过去一个月几乎每天都在美国各地举行竞选集会，试图动员“让美国再次伟大”（MAGA）支持者投票。

星期二是特朗普一个月内第三次前往得州助选。得州过去30多年一直是共和党票仓，但民调显示，当地参议员选举竞争激烈。

特朗普当天还说，委内瑞拉将向美国赠送一艘载有100万桶石油的油轮。美国国务卿鲁比奥也陪同他前往得州助选。

特朗普自2020年总统选举败给拜登后，持续指称选举存在大规模舞弊，但相关说法缺乏证据。2021年1月6日，他的支持者冲击美国国会大厦，试图阻止选举结果获得正式认证。

随着中期选举临近，特朗普再次加强有关选举舞弊的指控，并于星期一（26日）宣布悬赏100万美元（约129万新元），奖励提供选举舞弊线索并促成定罪的人士。

一些批评者担心，特朗普可能借舞弊指控质疑中期选举结果，甚至寻求动用某种紧急权力。