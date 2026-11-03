随着各方加紧努力避免战火重燃，伊朗星期一（11月2日）证实正通过调解方，与华盛顿间接进行“密集”交流，并提出可在严格条件下重新开放霍尔木兹海峡。

法新社报道，伊朗外交部长阿拉格齐接受伊朗伊斯兰共和国通讯社（IRNA）时说，美伊双方正通过调解方进行间接会谈。

他说：“鉴于当前局势的敏感性和严重性，磋商和审议工作正非常密集地进行……卡塔尔和巴基斯坦在这些谈判中发挥着非常积极的调解作用。”

知悉有关谈判情况的官员星期一透露，伊朗谈判代表结束与卡塔尔调停方持续三天的会谈后，星期天（1日）已离开卡塔尔。双方正传阅一份协议草案，未来可能举行后续会谈。

美国新闻网站Axios此前也报道称，美国副总统万斯已致信伊朗最高国家安全委员会秘书雷扎伊，探讨开启新一轮会谈的可能性，这是数月来双方最高级别的接触。

伊朗第一副总统阿雷夫称，从美方收到的信息是“对我们取得胜利的承认”。

与此同时，中国也敦促美伊重返谈判桌，伊朗国家安全首长则与俄罗斯总统普京讨论这场冲突。

在卡塔尔斡旋下，伊朗星期天（1日）也提出重开霍尔木兹海峡的“两天方案”，是此前七天方案的精简版本。这个方案下，美国若在第一天落实一系列满足伊朗要求的措施后，伊朗会在第二天重新开放霍尔木兹海峡，恢复正常通航。

伊朗外交部发言人巴加埃在记者会上也说，这项计划“是伊朗展现善意姿态的另一个证明”。

他强调，一切都取决于美方是否接受伊朗的要求，“只有这样，我们才能讨论后续阶段的安排”。

这波加紧外交斡旋的攻势，正值星期二（3日）美国中期选举前夕。美国选民对战争的不满以及高企的燃油价格，正给美国总统特朗普所属的共和党带来沉重压力。

美国总统特朗普也在中期选举前夕，改变对恢复军事打击伊朗态度。他星期一被记者问到是否考虑在中期选举后打击伊朗时直言“不会”，并称美国可能与德黑兰达成协议。