脸书母公司Meta首席数据官舒尔茨（Alex Schultz）警告，全球面临迫在眉睫的“人口崩溃”风险，社会极需人工智能（AI）带来的生产力跃升，以填补未来劳动力的严重缺口。

舒尔茨星期三（11月4日）在英国《金融时报》“人工智能未来峰会”上指出，全球生育率持续下滑，意味着50年后世界人口将大幅缩减。随着全球总人口预计最早于2064年触顶，老龄化与人均寿命延长将使适龄劳动力萎缩得更快。

他认为，国际社会对人口崩溃的思考仍不充分，未来如何赡养日益庞大的老年群体，已是全人类必须直面的核心命题。在这一背景下，科技巨头正极力向外界证明斥巨资研发AI的合理性。

舒尔茨透露，AI工具已在法务、软件开发等领域大幅节省人力。但他也指出，当前仍有部分员工在“徒耗算力代币却未创价值”，其内部团队高效利用该技术的比例尚不足一半。

针对“AI剥夺就业”的普遍恐慌，舒尔茨反驳称，先进工具不会消灭工作，只会重构工作性质并催生新需求。