（华盛顿综合电）美国国务卿鲁比奥否认有关他正考虑离开特朗普政府的报道。

彭博社此前引述知情者的话说，在共和党于中期选举惨败后，鲁比奥正考虑下一步行动，包括是否离开特朗普政府。但他尚未决定是否辞去国务卿和国家安全顾问职务，也没有可能离任的时间表。

部分知情人士透露，鲁比奥曾与白宫官员讨论过要辞职，但被要求留任。鲁比奥也可能重返私营部门，并为在2028年选举周期结束后竞选总统做准备。

不过，鲁比奥星期四（11月5日）接受《纽约时报》访问时说，不知道这些消息从何而来。他指出，为特朗普效力直到任期结束，一直是他的计划，并表明他热爱自己正在做的工作。

针对是否考虑在2028年竞选总统的问题，鲁比奥拒绝回答：“我真的不会再谈论2028年了。”

负责全球公共事务的助理国务卿约翰逊（Dylan Johnson）称彭博社的报道“纯属捏造”。

几名与鲁比奥关系密切的人士透露，他可能决定不参与接替特朗普的混乱党内争斗，尤其是在副总统万斯参选的情况下。

鲁比奥今年5月受访时曾说，他与万斯是好朋友，他认为万斯会是一名非常出色的总统候选人。如果万斯参选，他会是第一个报名表明支持的人。