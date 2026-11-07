美国总统特朗普在共和党中期选举惨败后调整白宫人事，任命心腹助手米勒为幕僚长，接替曾助他赢得2024年总统选举的怀尔斯。米勒是特朗普多项强硬国内政策的幕后策划者。

特朗普星期五（11月6日）在自己的社媒平台“真相社交”上发文，宣布米勒（Stephen Miller）由副幕僚长升任为幕僚长；怀尔斯（Susie Wiles）接下来将转入政治运作团队。

米勒将于下星期一（9日）正式就任幕僚长。特朗普称他为自己“最信任的顾问之一”。

路透社报道指，米勒长期主张扩大总统权力，他在共和党本周经历中期选举重大失利后获得幕僚长任命，可能导致特朗普在推进国内议程时，更加依赖行政权力。

同时，一位白宫官员指出，这项任命释放出一个信号：特朗普无意改变自己的政策方针，而是选择嘉奖他最忠诚的助手。

特朗普本周表明，他愿意与国会民主党人合作。不过，米勒立场强硬且从不妥协，一些白宫官员指出，他的晋升可能预示特朗普政府会采取更具对抗性的策略，强力推进施政议程。

现年41岁的米勒是特朗普任职时间最长的助手之一，他在特朗普的各项国内议程中拥有巨大影响力，且深受特朗普信任，能够直接向总统建言献策。

他最广为人知的举动是主导特朗普政府严厉的移民打击行动，并设定每天逮捕3000人的目标。为实现这个目标，联邦移民执法人员扩大抓捕范围，强硬的执法行动引起巨大争议和各界反对。

白宫幕僚长通常拥有极大影响力，被视为总统的“守门人”。69岁的怀尔斯是首个担任这一要职的女性，白宫官员透露，怀尔斯已于星期四（5日）晚间提交辞呈，并将转入特朗普的政治团队工作。

特朗普在贴文中说：“我要感谢她担任幕僚长期间做出的贡献，她干得非常棒！”