伊朗媒体报道，初步消息显示，两枚导弹击中伊朗位于霍尔木兹海峡的格什姆岛。伊朗军方称，在格什姆岛上空击落一架美军无人机。

伊朗半官方的塔斯尼姆通讯社星期六（11月7日）报道这一消息。

伊朗军方稍后向媒体证实，一架美军MQ－9无人机在格什姆岛上空被伊朗防空系统击落。

新华社报道，美国总统特朗普同日告诉媒体，美方对伊朗实施“小型打击”，摧毁朗制造的“一个小型防空装置”。

伊朗国家通讯社此前报道称，当地目击者反映听到格什姆岛（Qeshm Island）上空有飞行器声响，随后两枚飞行物击中岛上的苏扎地区（Suza）。

美军月初对格什姆岛（Qeshm Island）及周边地区进行小规模军事打击。美媒报道说，此举意在避免释放美方有意恢复对伊朗大规模军事行动的信号。

美国总统特朗普尚未排除重启对伊朗袭击，各方调解人正加紧斡旋，以期达成停战协议。

主要调解国卡塔尔星期六否认有关美伊未能就结束战争达成协议的传闻，称这些说法不实且具有误导性。

卡塔尔国际媒体办公室说，卡塔尔首相已确认，双方仍在继续努力达成协议；卡塔尔的斡旋工作仍在进行，正与华盛顿和德黑兰保持密切协调，支持相关谈判。