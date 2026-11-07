新西兰国会选举开始正式投票。民调显示，国家党领导的执政联盟与工党主导的反对阵营选情胶着。

新华社报道，新西兰国会选举星期六（11月7日）开始投票，全国设有2300多个投票站，于当地时间上午9时至19时开放。

新西兰目前已初步登记近380万名选民，占预估合格选民总数的93.6%。提前投票已于10月26日开启，星期六是选民最后的投票机会。

据选举委员会统计，截至星期四（11月5日），已有超过166万张选票提前发出，多于2023年选举同一阶段的137万多张。

新西兰总理拉克森领导的国家党在2023年大选中上台，寻求赢得第二个任期。前总理希普金斯则领导反对派工党力争重掌政权。

当前，新西兰公众对生活费压力、经济增长、就业以及公共服务等问题深感关切。

民调显示选情胶着，预计两大政治阵营均无法获得绝对多数席位，这意味着小党派将在组建下一届政府过程中发挥决定性作用。

新西兰国会选举实行混合成员比例选举制度，政府通常由两个或两个以上的国会党派组建。

选举委员会预计星期六晚间公布初步计票结果，正式计票结果则将在11月27日公布。