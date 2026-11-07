美国媒体引述知情人士透露，过去两周，美国副总统万斯亲自参与与伊朗的间接会谈，旨在达成新的停火协议并重启核谈判。

美国新闻网站Axios星期五（11月6日）报道，两名直接知情人士说，万斯近两周几乎每天都在与卡塔尔首相穆罕默德、巴基斯坦陆军参谋长穆尼尔及其他调解人沟通，讨论未来几天内举行美伊工作层级技术会议的可能，但目前尚未落实。

美国总统特朗普的特使威特科夫和库什纳也参与其中。

在2月底冲突爆发前，万斯是特朗普核心圈内对这场战争持最怀疑态度的人，他主张通过外交途径解决问题。

战争期间，他曾率领美方谈判团队参加4月在巴基斯坦伊斯兰堡举行的伊朗问题峰会，还亲自参与促成6月美伊谅解备忘录的谈判，随后率美国代表团在瑞士与伊朗直接会谈。

美伊谅解备忘录生效不久后就宣告破裂，谈判进程陷入停滞。

不过，万斯两周前致函伊朗最高国家安全委员会秘书雷扎伊，提议重启直接谈判。伊朗官员说，万斯这封信为重启谈判营造了积极势头。

共和党在本周的美国中期选举中惨败，万斯表明，对伊朗的战争是共和党遭选民摒弃的主要原因。

Axios报道指，万斯最近高度介入与伊朗接触表明，他正主动承担起让美国脱离这场冲突的责任，同时将最新一轮间接会谈提升到美国政府最高层级。

参与斡旋的消息人士称，虽然取得一些进展，但进程非常缓慢。

特朗普星期五被问及想向伊朗传达什么信息时告诉记者：“我们正在与他们沟通。”