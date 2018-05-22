南航国际航班备降昆明救治突发疾病旅客

中国南方航空公司今天（22日）透露，当天凌晨2时20分，南航CZ307航班（广州至阿姆斯特丹）在昆明长水国际机场备降，紧急救治机上一位突发疾病的旅客。

据中新社报道，今天凌晨，CZ307航班从广州起飞后不久，一位旅客突发疾病。乘务员了解情况后立即启动空中急救程序，并报告机长。

在进行初步救治后，乘务员发现发病旅客情况不乐观，机长得知这一情况后当即决定就近备降昆明长水国际机场。

机组向南航广州总部报告机上这一紧急情况，同时向当地管制申请备降昆明长水国际机场。

据悉，在事件发生后，南航高度关注，根据航班备降的相关保障程序，启动备降保障处置，及时与南航驻昆明长水国际机场的地面工作人员及当地机场、管制等相关部门进行沟通协调，获准进行备降。

南航驻当地工作人员通知机场运行中心，也做好航班备降和地面救助准备工作。

今天凌晨2时20分，飞机安全降落在昆明长水国际机场。随后，南航工作人员与地面救护人员协作配合，将疾病旅客送出客舱，送进救护车实施救助。

南航同时联系和协调飞机加油、餐食保障、航务资料打印和配送等，保障其他旅客的服务，为航班继续飞往阿姆斯特丹做准备。

据介绍，CZ307航班已于当天早上10时23分从昆明长水国际机场起飞。由于航班紧急备降，需重新制定航班飞行计划、申请航路等，CZ307航班后续将从昆明飞往北京，再由北京飞往阿姆斯特丹。

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