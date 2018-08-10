梁振英：若在西方国家港独分子会被列入黑名单

香港外国记者会邀请香港民族党召集人陈浩天演讲，港独争议再被炒热。前特首梁振英连日来多次在面簿斥港独不合法，他今日再度发文，指不能轻视任何港独的苗头，指陈浩天等人的活动和行为，对香港造成极大伤害，包括影响中央和香港的关系，破坏内地人民和香港的感情。

据《星岛日报》报道，梁振英在面簿发文，指世界各地，包括号称最自由的国家都禁止叛国、禁止分裂国家和禁止颠覆的法律，更有专职监视、侦査和反制的机关和手段。他称，香港人国家意识薄弱，国家安全意识尤其薄弱，对国际关系的本质看得十分单纯。

梁振英指出，作为最开放和最国际化的中国城市，香港没有情治机关，也没有国家安全或内部安全法律，“我们容易成为中国国家安全的软肋和负累，不能不提高警觉。这不是我们一句“不用理它”就可以解决的问题，我们不能光靠主观意志。”

他续指：“民族党力量‘微薄’，不需要关注吗？如果民族党这事发生在西方国家，全部党员都会被列入黑名单，都会被跟踪、通讯会被窃听，谈话会被录音；如果和外国人有接触，情治机关的警报就会拉响了。言论自由？”

他称，没有人可以将香港从祖国分离出去，“但如果不阻止港独的歪念，考虑到今天的国际大环境，以及香港相当一部分青年人的倾向，陈浩天等人的活动和行为，会对香港造成极大的伤害，包括影响中央和香港的关系，破坏内地人民和香港的感情”。

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