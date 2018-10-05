网传机场海关严查代购 上海海关：正常执行规定

据央广中国之声《新闻晚高峰》报道，中国国庆长假期间，不少人都会选择出国购物旅游。这两天不少人的微信朋友圈都在转发这样一则消息：近日上海浦东机场正在严查海外购物进境，所有人全部开箱排队等待过机审查，仅一个航班抓了100多人。在网传的视频中，众多旅客打开行李箱等待查验，视频拍摄者自称等待罚款。

有代购人员向媒体透露，最近上海浦东机场确实在严查超额个人携带入境物品，已经有一两个月时间。因为不知道会不会被要求补缴税款，最近他都不敢给客人带货。还有代购表示，感觉就9月底开始严查，可能和国庆长假的海外游暴涨有关。一时间网友众说纷纭。

记者拨打了上海海关12360服务热线，工作人员表示，近期海关并没有政策上的变化，正常执行相关规定，与平常没有区别。

对于是否存在网传的上海海关突击检查，这位工作人员表示，相关规定并无变化，进境旅客携带物品如果超过免税额度，还是建议主动申报。

据了解，目前对于中国籍旅客携带行李物品入境，海关依照海关总署2010年第54号公告的标准进行验放，境外获取物品总值在5000元人民币以内(含5000元)的予以免税放行。免税放行物品连同口岸进境免税店购物额总计不超过8000元人民币的，仍予以免税放行。旅客携带进境物品如果超出规定的免税额度，应当主动向海关申报照章纳税。另外，旅客携带境外获取的电视机、摄像机等20种物品不属于免税范围，入境时须主动向海关申报，在自用合理数量内海关作征税处理。

在北京市法学会电子商务法治研究会会长邱宝昌看来，即将于明年实施的《电子商务法》明确，利用微信朋友圈、网络直播等方式从事商品、服务经营活动的自然人也是电子商务经营者，从事个人代购、微商也需要依法办理工商登记取得相关行政许可，依法纳税。这将对代购、微商等行业起到规范作用。

邱宝昌认为，上海海关的检查是在落实现有规定、强化执法。明年1月1日起《电子商务法》实施，个人代购、微商等将要按照《电子商务法》的规定规范经营，相关经营者都要依法照章纳税。

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