点评旅游平台马蜂窝上市前承认部分点评造假 估值或暴跌

中国知名旅游独角兽马蜂窝20日被自媒体质控数据造假，超过2100万条“真实点评”中，有1800万条都是“通过机器人和从点评和携程等竞争对手那里抄袭过来的”。

对此指控，马蜂窝首先反驳，指数据造假指控为：“言论歪曲事实，为有组织攻击行为”。

然而，据《中国青年报》报道，马蜂窝今天（22日）却又回应，承认部分点评造假，已对涉嫌虚假点评的账号进行清理，但文章内容片面，存在明显误导倾向。

针对自媒体指控马蜂窝数据造假行为，马蜂窝称，点评内容在马蜂窝整体数据量中仅占比2.91%，涉嫌虚假点评的账号数量在整体用户中的占比更是微乎其微，马蜂窝已对这部分账号进行清理。自媒体文章所述的马蜂窝用户数量，与事实和第三方机构数据都严重不符。

今年8月，马蜂窝在众多知名机构的投资后被曝再获3亿美元融资，估值或达25亿美元。2017年12月，马蜂窝在现有的投资者——今日资本、启明和高瓴资本之后，获得第二轮融资1.33亿美元，新的投资者包括美国General Atlantic、Ocean Link、淡马锡、元泰投资和厚朴投资。

当时，马蜂窝CEO陈罡在一封公司内部信中喊出过马蜂窝的目标：三年后，成为中国最大的旅游流量平台。但实际上，马蜂窝和其竞品企业之间的差距还十分明显。

马蜂窝之所以能实现基础的“流量-广告”变现，就是靠着大量的攻略、游记、点评等内容优势。马蜂窝曾在上一次融资时表示，每月有1亿活跃用户，其中85%来自其移动应用程序。网站用户每月发布超过13.5万篇旅游文章，预计2017年个人旅游产品的销售额将超过90亿元人民币（合13亿美元）。

然而此次丑闻爆出后，马蜂窝的估值或将受到影响

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