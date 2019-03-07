中国新剧数量不断减少 去年不到200部

中国最近两年新剧上市数量不断减少，2018年是国产电视剧“小年”，数量不到200部，为10年来最低。

据中国《北京青年报》今天（7日）报道，2017年有241部，2018年是国产电视剧仅有194部，为10年来最低。相比2012年的391部，减少了近200部。而收视率不足0.5%的“炮灰剧”在2018年新剧中的比例进一步上升，达到了82%。

与新剧减少相辅相成的是电视剧集数在下降。2018年通过审批的电视剧平均集数是42集，同比2017年减少了一集，比2016年更是减少了三集。

对于产量骤减，与会专家普遍认为是一个市场转型的必然结果。此前国产电视剧被诟病的就是产量过剩，大半的剧制作完成后却无法播出，目前的产量降低是一个优胜劣汰的过程，各大影视公司降低产量，推出精品化剧集。郑维东认为，产量减少等表明电视剧市场虚热局面已有所扭转。在市场遇冷的情况下，更需要靠质量、价值驱动。

中国电视剧制作产业协会副会长王鹏举坦言，前几年，挖矿的、做食品的、修路的等等太多热钱涌向影视行业，肯定会带来狂热和浮躁。“现在回归理性，制作公司也处在过渡期，不管什么时候，好作品都需要。”慈文传媒董事长马中骏表示，经历了互联网爆发式增长，肯定有泡沫的形成，总有一个付学费的过程。

王磊卿认为，2019年行业要想走出寒冬，必须打破这种泡沫惯性和投机心理。

SMG东方卫视总监、影视剧中心主任王磊卿则认为，“影视行业归根结底是一个创意产业，出好作品是硬道理。然而这几年来，我们行业中的很多人醉心于运作资本的热情，远大于投入创作的热情，只求估值高高高，制作粗糙快快快，最终结局凉凉凉。”

王磊卿也指出，行业必须认清两个现实：一是艺人限薪酬不可逆转；二是平台采购限价同样不可逆转。

此外，收视率造假、流量点击率虚高已经在2018年得到了不同程度的纠偏，但一种新型的“干扰源”，即“粉圈狂欢”正凸显出其杀伤力。王磊卿提醒，近来，对一部电视剧的客观评价时不时被这种喧嚣干扰，甚至绑架舆论，成为隐形炸弹。