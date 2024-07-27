武汉大学：雷军班首次招生受绝对高分考生青睐

武汉大学今年的本科招生录取工作接近收官。校方透露，武汉大学雷军班首次招生，受到众多绝对高分考生青睐。

武汉大学新闻网星期五（7月26日）刊文介绍招生录取情况时称，2024年，该校生源质量在全国范围内显著提升，绝对高分考生数量显著增加。2024年录取的考生中，绝对高分考生达到105人，创下历史新高，比近五年绝对高分考生人数年均值翻了一番。

校方提到，计算机科学与技术（雷军班）首次招生，受到众多绝对高分考生的关注和青睐。在湖北，雷军班录取最高分688分，平均分超过681分；在山东，雷军班录取分为682分；在湖南，雷军班录取平均分超过673分。

去年11月底，武汉大学1987级计算机系校友，小米集团创始人、董事长兼首席执行官雷军，向母校捐赠13亿元人民币（约2.41亿新元），主要聚焦数理化文史哲六大学科基础研究、计算机领域科技创新和大学生培养。

这笔捐赠刷新了武汉大学建校以来单笔最大捐赠额，也是当时中国全国高校收到的最大一笔校友个人现金捐赠。

武汉大学今年4月宣布，从今年起该校将在计算机学院新设雷军班，计划招收30人，培养未来计算机科学与技术领域的创新创业领军人才。

雷军班在学生培养模式上将采用个性化的学制选择方式，更灵活的学分认定制度；本硕博自主定制，可100%具备保研资格，本博贯通年限六至八年。为保证培养质量，雷军班也设置了准入准出流动机制。