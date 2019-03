欧阳娜娜“被爹坑” 忙澄清自己反台独 是中国人

国民党发言人欧阳龙因本月6日发表的言论,被网民解读为支持台独,结果连累到在演艺圈的女儿欧阳娜娜,女儿在宣传合照被遮掉。欧阳娜娜昨天(21日)澄清,自己是中国人,不支持台独。

综合观察者网和中时电子报报道,国民党本月6日召开中常会。报道引述中评社的消息称,会中确定国民党的两岸政策基本立场:在“中华民国宪法”架构下,维持“不统、不独、不武”的现状,并且在“九二共识、一中各表”的基础上,确保两岸和平稳定发展,推动两岸交流,恢复两岸制度化协商,扩大交流层面。国民党坚决反对“台独”。

一位名叫“新闻主播林懿琳”的微博网民就此称:“欧阳龙传达,国民党‘一国两制’无共识。我真的,生气了。”观察者网报道称,他当天所发表的言论被网民理解为支持台独。

欧阳娜娜工作室昨天傍晚表明立场,强调她已经年满十八岁,有“独立的思考和意志”,并称“欧阳娜娜曾与母亲一同回到江西吉安老家祭祖,她一直坚定认为,自己是中国人,并坚定支持一个中国原则”。

欧阳娜娜本人也转发工作室微博,强调自己“常会被问 Where are you from? I come from China.这是我的回答”。

她说:“从小和外公外婆爷爷奶奶关系好,是听着四川话长大的,他们说人不管到哪里都要记住自己的根。我为身为中国人骄傲,我永远记得我的祖籍是江西吉安,永远记着在老家族谱上看到自己的名字时的那份感动。”

欧阳龙昨天向 ETtoday 星光云说:“见鬼了!说女儿是台独,乱扣帽子,七月半还没到。”

他以个人立场表示自己不是支持台独的人,“以我的出身背景跟政党,支持九二共识、一个中国”。欧阳龙心疼女儿只是把现况说出来,虽自己从事政治,但女儿不从政,娜娜只是努力想在演艺圈追逐梦想,不该被扣上特定帽子。

欧阳龙气愤的表示,要记者“把我的话写出来”,“告诉那些蛆蛆(指绿营),蔡政府上台以来,造成两岸关系冰冻互相不往来,至今无法破冰,两岸关系不好动辄得咎,以前有的谅解、体谅跟包容和谐,从民进党上任来后就没有了,何苦为难一个对政治毫无理解的孩子,只要讲一句话,就被说是台独”。