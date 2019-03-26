苹果发布会后 华为发文调侃：感谢暖场

据观察者网报道报道，苹果公司（Apple）今天凌晨举行春季发布会，推出“Apple News+”、“Apple Card”、“Apple Arcade”等新产品。随后，华为连夜在社交媒体上发布了一条貌似感谢实则宣传的博文，为今天即将举办的华为P30系列发布会进一步造势。

今天凌晨1点，苹果公司在史蒂夫·乔布斯剧院举行了春季发布会。由于此前3月18至20日，苹果连续3天在线上发布了多款硬件新品，外界普遍预测苹果的2019春季发将会成为服务内容的独角戏。

果然，这场发布会成为了苹果史上最“软”的一届，不仅没新款iPhone，甚至还要催人“办卡“，让不少“果粉”大呼失望。

苹果发布会后，华为也连夜发布了一条博文，表示感谢苹果CEO蒂姆的暖场，向网友们喊话“现在该去真正的压轴活动了”。

配图显示了即将在巴黎当地时间今天下午2点举办的华为P30系列发布会的预告信息。

华为早前已“意外”把Huawei P30 Pro的详细配置在网上曝光。（香港01）

该发布会时间换算成北京时间，即今晚9点开始，预计华为将发布华为P30系列、手表和耳机等产品。

另据网媒“香港01”报道，华为早前已“意外”把Huawei P30 Pro的详细配置在网上曝光，包括采用4000万像素镜头及提供10倍混合变焦，加入“双屏”拍摄模式，可同时使用前后镜头来拍摄，并能经长焦及超广角镜头摄录等。