赵薇再被67位股民集中起诉 总诉讼金额高达5000多万元人民币

因涉及证券纠纷案件，中国知名女星赵薇再被67位股民集中起诉，总诉讼金额高达5000多万元（人民币，下同1000多万新元）。

综合上游新闻和澎湃新闻报道，在股民起诉赵薇证券纠纷案首例胜诉后，案件原告代理律师、浙江裕丰律师事务所厉健律师处3月26日透露，一审胜诉后，他已接到近400个咨询维权电话。近日，又有67位股民集中向杭州中院提交了起诉材料，被告涉及祥源文化、赵薇、祥源文化法定代表人孔德永等人。

2017年初，因认为赵薇并购祥源文化（原万家文化）导致权益受损，多名投资者向法院提起诉讼。在2016年底收购万家文化的协议中，赵薇提出的30.6亿元收购款中，有30亿元来自借款，杠杆比例高达51倍，并最终导致投资失败。

2019年1月17日，浙江省杭州市中级人民法院对其中17位股民起诉祥源文化证券虚假陈述责任纠纷案作出一审裁决，判决祥源文化、赵薇等被告共计赔偿股民48.8万元。因不服判决，赵薇及祥源文化提起上诉。

截至目前，仅法院受理的祥源文化证券虚假陈诉责任纠纷案件，就已达到512起。

另根据祥源文化今年3月20日发布公告称，截至今年3月19日，该公司有关证券虚假陈述责任纠纷案件480起已开庭，诉讼金额共计5000多万元。