中国因饮食习惯致死比率低 全球第140名

一项对全球195个国家进行的研究发现，2017年全球有1100万宗死亡个案（占当年全球20%死亡个案）与不良饮食习惯有关。

研究指不良饮食致命风险高于其他致命风险因素例如吸烟及高血压，并指高盐、高糖及多吃加工肉类，引发危及生命的心脏病、癌症及糖尿病，导致人们死亡。

研究显示不良饮食习惯引致死亡比率最高的国家是乌兹别克，最低是以色列，中国则排140位。研究人员指，中国、日本、印尼和泰国的最大饮食风险是高盐，可能由于传统亚洲食物烹煮时使用的酱料含有太多盐分。

这项研究由美国华盛顿大学健康指标和评估研究所（IHME）助理教授阿夫欣（Ashkan Afshin）领导，分析1990年至2017年人们的15种饮食与致命疾病的趋势，名为“全球疾病负担”的研究报告周三（3日）在医学期刊《柳叶刀》发表。

研究指出，不良饮食习惯导致死亡的风险，高于其他致命风因素例如吸烟及高血压，并指人们吃健康食品例如坚果和果仁、牛奶及全谷物的平均比例很低，但吃了过多的盐、糖制饮品及加工肉类。高盐、糖和坏脂肪是引起心脏病、中风、糖尿病及多种癌症的已知风险因素。

研究指在15种饮食风险中，高盐（包括在面包、酱油或加工肉食内的盐），是导致最多人死亡的风险因素。高盐直接影响心脏及血管，导致血压上升，增加心脏病发及中风的风险。第二高的风险是吃得太少全谷类食物，第三是吃得太少水果，第四是吃得太少坚果和果仁，第五是吃得太少Omega-3脂肪酸。第12位饮食风险是高反式脂肪，第13位是太多糖制饮品，第14位是太多红肉，最后是吃得太多加工肉类。

研究指在全球195个国家中，不良饮食习惯引致死亡比率最高的国家是乌兹别克斯坦，最低是以色列，其后从低往高的排名依次是法国、西班牙及日本；美国排第43，英国第23，印度118，中国则排140位。以疾病原因分析，近1000万宗个案是死于心血管疾病，约91.3万宗死于癌症，近33.9万宗死于二型糖尿病。