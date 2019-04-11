哈佛演讲被指没发公告 韩国瑜：尊重校方安排

高雄市长韩国瑜周三（10日）抵达美国波士顿，准备今天出席哈佛大学费正清中国研究中心的闭门座谈会，发表演讲。对于王丹指哈佛没有就演讲发公告，韩国瑜回应说尊重校方安排，欢迎各方“酸言酸语”。

据台湾《苹果日报》报道，韩国瑜一下机已被大批华文记者围访。对于王丹称这次哈佛演讲只是闭门座谈，校方没有发公告，并质疑韩国瑜是“自行放话，根本就是唬烂”，韩国瑜回应道“没有关系”，完全尊重校方安排，并说哈佛大学是“很多少男少女的梦想”，有人酸言酸语“是一定的”。

韩国瑜说：“我已经习惯了，没事，我还希望它们赶快来，不用客气，尽情酸言酸语。”他也说到，会录影一少部分演讲，再与传媒分享。

韩国瑜透露，演讲将谈及去年自己胜出高雄巿长选举，是“沙漠完全不可能开出花朵的地方，结果开出了花；不可能赢的地方会赢”，并解释箇中原因是民心思变。他说：“台湾人民提升了选举的层次，台湾人民对政党的要求将会完全不再一样。”

他强调，台湾过去靠鬼混、念两句标语、念两句口号、叫叫“爱台湾”便能“混到政权”的时代，已经不会再来。

对于香港占中案裁决，刚访问完香港的韩国瑜表示没有留意相关消息，没有正面回应。

韩国瑜本周五将转抵洛杉矶，继续访美行程，并于下周一（15日）出席史丹佛大学的学生演讲座谈会。