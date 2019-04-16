赖清德：欢迎想承担责任者选总统 让台湾人作选择

据联合新闻网报道，台湾前行政院长赖清德今早受访表示，欢迎希望为国家承担责任的人都可以出来参选，争取台湾人的支持，让台湾人来作选择，让最好的人来带领台湾。

对于《苹果日报》最新民调结果出炉，赖清德受访表示，感谢台湾人支持，自己会继续努力，既然参加党内初选，便已承诺要打一场君子之争，在初选过程中尽量贴近民众，传达自己的治国理念争取支持，若有幸担任台湾的总统，才能很快地凝聚台湾人共识，让台湾持续进步。

赖清德表示，初选一定要拿出本身的特色或专长、理念，跟民众讲清楚，自己也在面簿上提到“台湾自主、人民幸福”，这是未来努力的目标，台湾自主非常重要，台湾要能够自己当家作主，而且自主也代表自由跟民主的重要性。追求人民的幸福，各层面的工作都必须要注意，这是最重要的事情。

对于总统蔡英文幕僚质疑“原来一个政治人物的诚信竟然有有效期限”的说法，赖清德说，之前自己已清楚说明为何要参选，在“九合一”选举败选后，民进党的局势非常艰困，台湾的局势也很险峻，自己也从中看到自己的责任，所以出来争取民众支持，承担下一个阶段的责任。他也说，不妨往前看，争取民众支持比什么都重要。

针对鸿海董事长郭台铭今天松口表达两天内将决定是否参选2020年总统，赖清德表示，欢迎希望为国家承担责任的人都可以出来争取台湾人的支持，对于国民党党内初选他不便评论，但欢迎对台湾有责任的人都可以出来参选，让台湾人来作选择，让最好的人来带领台湾，让台湾持续进步。