中餐厅老板进口皮蛋被捕 意大利警方：不适合人类食用

两名中餐馆老板日前因进口800枚松花蛋（又称皮蛋）被意大利警方拘留。当地媒体报道，警方称，这些蛋“不适合人类食用”。

据中国侨网报道，涉事中餐馆位于意大利西西里岛卡塔尼亚省一个名叫Misterbianco的市镇。

中国《环球时报》17日则引述西西里岛的媒体报道称，在复活节到来之前，意大利警方发起了一场确保餐馆食品安全的专项行动。据意大利卫生部门发布的消息，由于进口商未能说明这些蛋的来源，同时缺乏符合欧盟标准的标签，这800枚松花蛋被查扣。中国侨网则称，被警方查扣的800颗蛋除了有松花蛋之外，还包括咸鸭蛋。

警方说，虽然这些蛋在中国是特色食品，但是在意大利是被禁止的，而且来源不明，两名华人也被通报给卫生机构处置。

显然，就松花蛋而言，东西方在口味上存在着明显的巨大差异。中国人乐意相信在泥土里经过数月腌制的这些黑色蛋代表着他们饮食文化的精华，据说这些蛋含有丰富的矿物质，有益健康。

然而，一些中国互联网评论员表示，外国人并不了解中国的烹饪艺术。2011年，松花蛋被美国有线电视新闻网（CNN）评选为“年度最恶心的食物”。CNN记者抱怨松花蛋太难吃了。