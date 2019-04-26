翁山淑枝：中国对于我们来说是一个榜样

缅甸国务资政翁山淑枝昨天（25日）指出，中国对于缅甸来说是一个榜样，也就是证明了有决心、有了努力与勤奋，最后能够得到什么。

据中国澎湃新闻引述中联部网站的消息报道，根据第二届“一带一路”国际合作高峰论坛统一安排，高峰论坛民心相通分论坛4月25日上午在国家会议中心举办。

分论坛期间，翁山淑枝作为嘉宾做主旨发言。翁山淑枝表示，她今天是带着友谊而来，友谊是建立在相互信任和理解的基础之上的，没有相互信任和理解，就不会有真正的友谊与合作。每一次国际会议的场合都是他们加强友谊的机会，“让我们找到共同的立场，能够让我们为建设更美好的世界做出贡献”。她说，“我们解决问题的方法有很多”，可以以友谊的名义积极解决，也可以消极的解决。

翁山淑枝说道：“我们希望在相互信任和理解的基础之上建立合作和友谊的关系，而不是一种以影响力和权力为基础的合作，我们希望世界变成所有人都喜欢看到的模样。”她指出，对于中国和世界各国的朋友们来说，“我们世界所面临的挑战就是怎么样推动进步”，与此同时也不放弃他们的价值观，特别是人类之间的友谊和幸福的价值观，“否则我们就无法建立真正意义上的‘地球村’，打造和谐的生活”。

翁山淑枝说，她感谢在座的朋友们和他们站在一起，“尤其是在我们遇到困难时给予我们帮助，特别是在我们国家还在初步发展中，面临各种各样的挑战和困难的时刻，我们感谢那些信任和理解他们的人，我们相互尊重，也期待着进步与发展，希望能够为世界人民的福祉做出贡献”。

翁山淑枝最后指出，“中国对于我们来说是一个榜样”，也就是证明了有决心、有了努力与勤奋，最后能够得到什么，世界上没有任何一个国家在勤奋这点上能够超越中国。