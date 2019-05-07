中国工程院院士倪光南：开源软件要向华为学习

据《新京报》消息，中国工程院院士倪光南今天在第二届数字中国建设峰会上说，随着新一代信息技术的发展，软件将成为推动数字经济发展的最重要驱动力。

在开源软件方面，倪光南认为，从业者应该向华为学习，通过引进、消化、吸收，创新发展。“中国除了阿里和腾讯以外，华为现在（也）可以和苹果比了。”他表示，中国在世界信息技术领域中占有相当大的比重。

倪光南提到，宝马公司、波音公司等传统产业巨头都在竭力发展软件产业，足以证明数字经济时代，软件的重要驱动力。而中国近年来软件产业增长速度快、体量大，“2000年至2018年，中国软件产业从560亿元（人民币，下同，约112新元）规模（增长）到现在60000亿元的规模了。”他认为，中国软件产业的发展还有很大潜力。

“目前中国的（软件）产业规模居世界第二位，仅次于美国。”倪光南表示，在软件领域，中国有很大的市场，且产业布局全面，但不可忽视在基础软件和工业软件领域的短板，中国应该利用人才优势和开源软件的新模式提升竞争力。

针对软件人才资源，倪光南表示中国人才资源丰富，软件从业人员存量大、增量大。“我觉得要不了多少年，我们的存量人员比美国（的存量人员）还要多。”同时，倪光南还指出，中国的人才成本低、效率高、速度快，因此中国在软件领域的发展具有较大优势。