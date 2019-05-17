四川监察委员会曝出五起党员贪污受贿事件

据《北京青年报》报道，廉洁四川网站今天（17日）消息，中共四川省纪委四川省监察委员会公开曝光五起党员干部利用名贵特产类特殊资源及地方特产谋取私利问题典型案例。

一、四川省原文化厅党组成员、副厅长窦维平违规收受管理服务对象琥珀等珠宝玉石问题。

2014年，窦维平收受四川锦城艺术宫原经理彭家攀所送琥珀、蜜蜡饰品各1件。经查，窦维平还存在其他违纪问题。2016年5月，窦维平受到党内严重警告处分，收缴其违纪所得。

二、内江市残联原党组书记、理事长何思伟违规公款消费高档烟酒等问题。

2014年至2016年期间，何思伟安排动用市残联小金库资金共计9.9万元购买茅台、五粮液等高档白酒及香烟进行消费。经查，何思伟还存在其他违纪违法问题。2017年7月，何思伟受到开除党籍、开除公职处分，涉嫌犯罪问题及所涉款物随案已移送检察机关依法处理。

三、雅安市汉源县原工商和质量技术监督管理局党组书记、局长胡德华违规收受管理服务对象高档白酒等问题。

2012年6月至2018年3月，胡德华任汉源县招商局、汉源县国土资源局党组书记、局长期间收受管理服务对象价值10万元的“赖茅”酒；默许汉源县招商局、汉源县国土资源局在其妻开办的酒水经营部购买接待用酒合计22万余元；利用职务影响，通过其妻开办的酒水经营部向管理服务对象销售价值98万余元的香烟、酒水。经查，胡德华还存在其他违纪违法问题。2019年2月，胡德华受到开除党籍、开除公职处分，涉嫌犯罪问题及所涉款物随案已移送检察机关依法处理。

四、攀枝花市钢城集团有限公司瑞海公司经理青光红等人违规使用公款购买茅台酒问题。

2016年10月，青光红安排钢城集团瑞海公司综合部部长刘嵩在资金紧张的情况下购买一批茅台酒用于年底接待有业务关系的客户。刘嵩按照要求，派专车到贵阳购买了258瓶飞天茅台酒，单价980元/瓶，共计25.28万元。为了掩盖事实，刘嵩安排将发票开成400元/瓶，数量632瓶，在财务做账。2017年4月，青光红受到党内警告和行政记过处分；刘嵩受到党内警告和行政记过处分。

五、阿坝州理县旅游市场综合执法局副局长、城乡建设投资开发有限责任公司董事长、总经理贾巨平违规使用公款购买烟酒和土特产问题。

2018年1月，城投公司以购买办公用品的名义违规从公司经营费中列支2.6万元，购买五粮液、中华烟等，用于公司接待、聚餐；从公司经营收入中列支2.81万元购买10头藏香猪，用于给合作经营企业送礼和食堂使用。2019年1月，贾巨平受到党内严重警告处分，并收缴违纪款。