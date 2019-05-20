特朗普称关税措施致企业离开中国 美中协议不会“五五分”

美国总统特朗普称，他对中国商品加征关税的措施促使企业将生产从中国转移到越南等其他亚洲国家，并称与中国的任何协议都不会是“五五分”的协议。

据路透社报道，特朗普上周接受福克斯新闻（Fox News）电视频道采访时表示，美国和中国“本来达成了强有力的协议，很好的协议，但他们改主意了。我说那好吧，我们要对他们的产品征收关税。”相关采访于周日晚间播出。

中美上一轮贸易谈判5月10日结束，此后尚无双方高级谈判代表进一步谈判的安排。特朗普正是从5月10日开始对2000亿美元中国输美商品加征关税。

特朗普此举据说是因为中国寻求对协议进行重大调整而导致谈判破裂，据美国官员称中美此前已基本就协议达成一致。

之后中国在措辞方面更为严厉，暗示两国短期内不太可能恢复贸易谈判以结束10个月之久的贸易战。

特朗普说，接受福克斯新闻主持人Steve Hilton的采访是在对中国商品加税两天之后。他说他愿意就这样保留对中国商品的关税，因为美国将会增加1000亿美元甚至更多关税收入。

但他补充说，他相信中国最终将会和美国达成协议，“因为他们会被关税击倒...”

他说在最近一轮磋商前他已经告诉中国国家主席习近平，两国之间的协议不可能“五五分”；因为中国以往的贸易作法，协议必须有利于美国。

特朗普还说，民主党总统候选人、前副总统拜登应当被调查，因为一名保守派作家彼得·施魏策尔在2018年出版的书《秘密帝国》（SecretEmpires）中披露，拜登的儿子亨特.拜登利用其父亲的地位，与中国银行签署了利润丰厚的商业协议。

当被问及这个事情是否应当被调查时，特朗普回答说“百分之百应该。这是件羞耻的事情，（拜登）说中国不是我们的竞争对手。中国是我们一个强劲的竞争对手。他们想接管全世界。”

