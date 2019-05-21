胡锡进：今天的美国政府代表的就是邪

针对华为创始人任正非今早接受央视采访时，表示感谢美国企业，并赞扬苹果手机，中国官媒《环球时报》总编辑胡锡进在微博发文称，任正非的言行展示了宽阔的胸怀。

胡锡进还说，华为决不是美国政府用下三路手段能够打倒的。“邪不压正，今天的美国政府代表的就是邪。”

以下为胡锡进微博全文：

华为创始人、CEO任正非接受央视采访，感谢美国企业，赞扬苹果手机，展示了宽阔的胸怀。他表示华为的5G技术能力决不会受制裁影响，美方低估了华为的力量。说实话，我觉得任正非的胸怀比美国领导人和执政团队加起来的胸怀都要大。

看看美国执政团队对中国恨恨的样子吧，什么都怨中国，还口出那么多狂言，甚至诅咒中国。美国从中国买了点东西，花出去的钱他们都认为是中国占的美国便宜。中国实现了进步，他们就认为是“盗窃”美国的结果，这样的人如果我们在生活中遇到，会多么讨厌他们。

心胸决定事业，也决定未来。以任正非的胸怀，和他的团队未雨绸缪的远见，他们多少年前就预见到了小心眼的美国会在今天如何对待华为，而这一天到来时他们又如此坦然、沉着，华为决不是美国政府用下三路手段能够打倒的。邪不压正，今天的美国政府代表的就是邪。

中国更不是美国能够压倒的。美方手里有一些优势，就不可一世，典型的小人得志做派。从历史的大视角看，一个国家如果这样下去，只崇尚力量，蔑视公德，对外搞霸权政治，奸商政治，注定长久不了。

中国最好的反击，我认为就是把自己的事情做好。我们承认今天的美国比我们强大，也清楚我方的损失大概会高于美方。但我们会静下心来，安心谋改革，促发展，用一场马拉松式的发展竞赛最终瓦解掉美国对华贸易战。

