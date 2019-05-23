又少了！世园会百余只“金色小鸟”只剩九只

北京世界园艺博览会（世园会）国际馆南侧的湿地溪谷景点，日前据报百余只装饰用的金属小鸟被掰走只剩17只，今天再有媒体报道，小金鸟只剩下9只。

据《北京晚报》报道，记者今天（23日）上午在现场所见，小金鸟只剩下9只，铁栏杆上留下空空的焊接点。

几名年轻游客路过该地，表示在网上看到了小金鸟被拔的消息，亲眼得见，依然感觉痛心。

此前，北京世园会官方微信公众号曾提醒游客，世园会里有许多“小可爱”，游客在游览世园、享受美好时光的同时，也应记得好好爱护它们，“文明游览，才能让美景长留。”