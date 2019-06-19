中国吸毒人数首次出现下降 冰毒成滥用“头号毒品”

据《人民日报》报道，中国国家禁毒办日前召开新闻发布会，发布《2018中国毒品形势报告》。报告指出，2018年，中国现有吸毒人数占全国人口总数的0.18%，首次出现下降。同时，报告也显示，目前冰毒成为滥用“头号毒品”，“互联网+物流”则成了贩毒活动主要方式。

报告显示，2018年共破获毒品犯罪案件10.96万起，抓获犯罪嫌疑人13.74万名，缴获各类毒品67.9吨；查处吸毒人员71.7万人次，处置强制隔离戒毒27.9万人次，责令社区戒毒社区康复24.2万人次。截至2018年底，全国现有吸毒人员240.4万名（不含戒断三年未发现复吸人数、死亡人数和离境人数），同比下降5.8%。在240.4万名现有吸毒人员中，滥用冰毒人员135万名，占56.1%，冰毒已取代海洛因成为中国滥用人数最多的毒品。同时，大麻滥用继续呈现上升趋势，截至2018年底，全国滥用大麻人员2.4万名，同比上升25.1%。

此外，为吸引消费者、迷惑公众，一些毒贩不断翻新毒品花样，“神仙水”“娜塔沙”“0号胶囊”“氟胺酮”等新型毒品不断出现，以青少年在娱乐场所滥用为主。据中国国家毒品实验室检测，全年新发现新精神活性物质31种，新精神活性物质快速发展蔓延是目前全球面临的突出问题。同时，随着互联网、物流寄递等新业态迅猛发展，“互联网+物流”成为贩毒活动的主要方式。