中国国防白皮书：中国必须统一也必然统一

中国政府在今天发布的国防白皮书中重申“中国必须统一，也必然统一”，涉台表述用了比以往白皮书更严厉的措辞。

国务院新闻办公室今天发布的《新时代的中国国防》白皮书中写道，为捍卫国家统一，解放军将加强以海上方向为重点的军事斗争准备，组织舰机绕岛巡航，对台独“分裂势力”发出严正警告。

国防部发言人吴谦大校在发布会上介绍白皮书对安全形势的判断时说，中国国家安全形势总体稳定，但面临着多元复杂的安全威胁和挑战，特别是反分裂斗争形势更加严峻。“反分裂斗争形势更加严峻”的表述，没有在上两版2017年和2015年的国防白皮书中出现。

有台湾记者在发布会上提问时指出，有舆论认为解放军对台动作越大，反而是越在为民进党候选人助选。吴谦对此没有直接回应，而是重申搞“台独”就是死路一条，“如果有人胆敢试图把台湾从中国分裂出去，中国军队必将不惜一战，坚决捍卫国家的主权统一和领土完整”。

白皮书也重申北京一贯的对台立场，不承诺放弃使用武力，保留采取一切必要措施的选项。

针对香港记者关于国防部如何处理“港独势力”抬头的问题，吴谦没有正面回答，而是指出驻军法第三章第14条已有明确规定。

根据他引述的条文，香港特区政府根据基本法规定，必要时可向中央政府请求香港驻军协助维持社会治安和救助灾害。

今年的白皮书首次将国防费位居世界前列的国家进行国际比较，以此说明中国国防费增长是合理适度，开支水平偏低。白皮书强调，中国国防开支与维护国家主权、安全、发展利益的保障需求相比，与履行大国责任义务的保障需求相比，与自身建设发展的保障需求相比还有较大差距，将继续保持适度稳定增长。

本次发布的白皮书约2万7000字，分为国际安全形势、新时代中国防御性国防政策、履行新时代军队使命任务、改革中的中国国防和军队、合理适度的国防开支、积极服务构建人类命运共同体六个章节。

这是自1998年以来中国政府发表的第10部国防白皮书，首次完整介绍军改以后国防部和解放军的新面貌。（联合早报北京特派员游润恬报道）