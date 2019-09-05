中国北斗系统明年将全面完成建设

中国自研自产的北斗卫星导航系统现已有39颗在轨卫星运行，今年还将再发射5-7颗，明年再发射2-4颗卫星后，北斗全球系统建设将全面完成。

据新华社报道，第八届航天技术创新国际会议4日在上海召开。中国卫星导航系统办公室副主任杨军在会上透露以上信息。

杨军介绍，目前北斗系统已正式向全球提供无线电卫星导航（Radio Navigation Satellite System，简称RNSS）服务。

他介绍说，北斗系统始终将创新发展作为原动力。通过创新推动技术发展，星载原子钟提高了三个数量级，卫星定位精度稳步提升；通过扩展功能，在进一步提升全球导航定位授时性能和区域短报文通信服务能力的基础上，增加了全球短报文通信、国际搜救、星基增强、精密单点定位等服务能力，为世界航天技术贡献“中国智慧”。

创新还推动了应用产业发展。物美价廉的北斗芯片，正进入28纳米时代，通过建立地基增强系统，实现了全国一张网提供优质高精度服务；通过开展行业和区域示范，推动了北斗产业生态的良性发展。

杨军表示，北斗系统始终坚持开放合作、资源共享。先后与GPS、格罗纳斯实现兼容互操作。北斗导航系统还加入国际民航、国际海事、3GPP移动等国际组织，加快融入全球服务，为世界卫星导航贡献“中国力量”。

第八届航天技术创新国际会议由国际宇航科学院、中国宇航学会、上海航天技术研究院共同主办，以“航天突破性技术创新”为主题。在为期两天的会议期间，来自英国、美国、俄罗斯、日本、以色列等14个国家和地区的300多位专家学者，就火箭、卫星、空间站、机器人太空探索、商业航天等领域的相关议题，展开深入研讨，进一步拓展航天领域的国际合作。