中阿巴三国外长会谈 王毅：达成五点共识

中国、阿富汗、巴基斯坦三国外交部长当地时间7日在巴基斯坦首都伊斯兰堡举行第三次中阿巴外长对话，并发表联合声明。中国外交部长王毅过后将此次对话达成的广泛共识归纳出五点。

据新华社报道，王毅表示当前阿富汗和解进程迎来重大机遇，但恐怖主义和安全形势依然严峻；一些历史遗留的争议再度升温，地区稳定面临新的挑战；国际社会中单边主义和保护主义抬头，损害包括中阿巴三国在内的发展中国家正当权益。因此在这样一个重要时间节点，三方外长举行对话十分及时必要。

王毅表示，三方一致认为中阿巴三方合作起步时间虽然不长，但在增进三方团结合作、推进阿国内政治和解、加强区域互联互通、促进地区共同发展等方面取得了积极成果，指出中阿巴作为新型次区域合作实践，正在展现出蓬勃的生命力。

其次，王毅表示阿富汗局势进入关键节点，外国驻军应有序、负责任地撤出，以保障阿局势平稳过渡。中国与巴基斯坦期待阿富汗政府与塔利班通过和平谈判达成和解。

三方也一致认为阿富汗、巴基斯坦关系的改善对两国乃至地区和平、稳定与发展具有重要意义。王毅表示，中方赞赏阿巴领导人展现的政治担当和勇气，愿继续为两国开展对话、改善关系、加强合作提供支持和帮助。

王毅也表示，三方都认为应当在共建“一带一路”框架下探索推进合作，加强互联互通，推动中巴经济走廊项目向阿富汗延伸，与国际伙伴一道共同建设喀布尔至白沙瓦高速公路。

中阿巴三方也同意应深化反恐与安全合作，此次对话中就落实上次对话达成的《合作打击恐怖主义谅解备忘录》的项目清单达成一致，决定加强反恐能力建设、禁毒等领域的合作。三方还同意加强情报共享与执法合作，继续坚定打击“东伊运”等恐怖势力。

王毅也透露，中国将举办2020年第四次中阿巴三方外长对话。