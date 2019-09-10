美媒：中兴欲借廉价旗舰 Axon 10 Pro 重返美国市场

中兴通讯跟美国政府的纠葛从来没有像另一家中国智能手机制造商华为那样引人注目，但它引起的混乱也不遑多让。去年夏天，该公司因违反制裁令而被美国政府罚款 10 亿美元。总的来说，2018 年对中兴的美国业务来说不能算是一个好年份。

据美国科技媒体TechCrunch报道，在中国这个全球最大的智能手机市场，中兴的中档手机产品其实卖的不错，但在美国发生的一切对该公司来说不啻为一次巨大的打击。现在，中兴计划在美国推出 Axon 10 Pro，看起来该公司终于舔舐完伤口，准备再战美利坚了，即便中美这两个超级大国之间的贸易战正进行得如火如荼。

报道指出，Axon 10 Pro 看起来是一款非常不错的手机，该公司对它的定位似乎是跟 OnePlus 处在相同档次的廉价旗舰。这款手机的售价只有 549 美元，在旗舰机型价格普遍超过 1000 美元的世界里可谓一股清流，而且它没有在设计语言或功能上打折扣。鉴于一加公司在努力向更高端的市场进军并由此导致 OnePlus 手机的价格出现稍稍上浮，Axon 10 Pro 的吸引力就显得更大了。

Axon 10 Pro 配备了一块 6.47 英寸的显示屏，其顶部为前置摄像头留下了一个凹口，并采用屏下指纹识别器。它搭载了最新的高通骁龙芯片（855），配备了 4000 毫安时的大容量电池。机身背后有 3 个摄像头，包括 4800 万像素的主摄像头以及长焦和广角摄像头。不过，Axon 10 Pro 取消了耳机插孔。

华为在某种程度上已经从美国市场消失，在这种情况下，中兴或许能够寻得一些发展空间。当然，跟其他所有公司一样，中兴仍然需要面对智能手机市场不断萎缩的问题。