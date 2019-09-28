美国会委员会占中五周年之际促实施双普选

占中运动五周年之际，美国国会暨行政当局中国委员会（CECC）发表声明，促请香港政府实施选举改革，加强香港自制。

据CECC官网当地时间27日发布的声明，美国国会暨行政当局中国委员会(CECC)主席、民主党众议员麦戈文（Jim McGovern）和美国参议院共和党人卢比奥（Marco Rubio）共同撰写了该份声明。

声明中写道，“在香港雨伞运动五周年之际，我们想起了过去五年来香港的自治权，人权和自由受到越来越多的侵蚀。”

声明提到，香港当局取消了民主代表的任职资格，罢免了民主代表，监禁了民主倡导者，宣布了一项限制自由表达的《国歌条例草案》，并提出了《逃犯条例》。

美国国会委员会声明称，10月1日是中国成立70周年，中国中央政府和港府的领导人有机会开始改革香港选举制度，恢复市民对港府的信任和信心。他们呼吁双普选，即普选特首和普选产生所有立法会议员，并采取实质措施，加强香港的自治。

声明续称，香港即将连续第17个星期举行反修例示威，“我们将继续与香港人站在一起。我们敦促港府尽快成立独立调查委员会调查警察行为”。

委员会同时呼吁美国政府调查有关港警羁押中滥用权利的报告，并表示委员会将致力于迅速通过《香港人权与民主法案》。

