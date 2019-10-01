朝鲜对中国的经济依赖加深

朝鲜95％的对外贸易依赖中国，所以对朝鲜来说，中朝边界称得上经济生命线。但由于联合国的制裁，朝鲜的主要产品被禁止出口，2018年的贸易总额降至金正恩体制下的最低水平。朝鲜正在动员军民，着眼于制裁解除后的贸易和开发，正在加速建设基地。

大韩贸易投资振兴公社的数据显示，朝鲜2018年的贸易总额（不含对韩国）为28.4亿美元，比2017年减少49％。金正恩正式成为最高领导人的2012年为68亿美元。当时朝鲜的对华依存度为87％，比2018年低八个百分点。

由于主要出口产品矿物和服装被禁止出口，朝鲜国内的生产活动停滞。韩国银行（央行）的推算显示，2018年的朝鲜实际国内生产总值（GDP）同比下降4.1％。降幅仅次于洪水导致大量人饿死的1997年（下降6.5％）。

在这种情况下，朝鲜正进一步加强采取在经济上依赖中国的姿态。金正恩2018年11月考察与中国接壤的平安北道新义州，命令“几个月内提出”包括国际机场和游乐园在内的大规模城市计划。这是因为旅游业处于制裁对象之外，吸引外国游客是能迅速赚取外汇的手段。

金正恩还于2019年6月视察了位于内陆地区的中朝边界的慈江道满浦市，下令制定新的城市计划。该地区4月开通了连接鸭绿江对岸的中国吉林省的大桥。除了丹东之外，朝鲜希望打造新的贸易基地。