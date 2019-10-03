蔡英文：台湾明年进入5G时代 相信可在全球市场占一席之地

台湾电信运营商中华电信打造“5G试验与培训场域”，台湾总统蔡英文莅临试乘自动驾驶车辆，并称明年5G运用可望顺利商转，台湾将与美国、韩国、日本同步进入5G世代，在全球5G市场占有一席之地。

据《自由时报》报道，蔡英文今天（3日）出席记者会，体验5G在生活中的实际应用，并试乘自动驾驶车辆。

蔡英文称，面对5G时代，台湾政府积极通过法规及政策，支持5G产业发展，今年台湾立法院通过电信管理法，行政院启动5G行动计划，通过技术跟资金鼓励更多创新研发，通过与民间合作，成立三个队伍。其中，中华电信是台湾5G队中最重要的一员，已经投入自驾车、无人机、智慧城市等应用，预期明年可以顺利推出商转。台湾明年将与美国、韩国、日本同步进入5G时代，相信能在全球5G市场中占有一席之地。

中华电信董事长谢继茂指出，中华电信为发展5G，投入各项资源不遗余力，已携手合作伙伴组成5G领航队。5G有助于加速人工智慧跟物联网发展，中华电信将成为一个5G平台，携手台湾网路通讯厂商，一起发展各种应用。

谢继茂介绍，打造“5G试验与培训场域”的目标是发展5G创新应用，培育台湾产业所需5G专业人才，打造智慧生活、数位经济，领航5G发展。

中华电信在位于新北市板桥区民族路的绿能智慧园区，建置“5G通讯实验网路”及“5G智慧化边缘资料中心”，打造大频宽与低延迟的无线传输环境，并与台湾厂商共同研发5G智慧应用系统。