将藏尸案问题联系到十一 央视批CNN记者：欠中国人一个道歉

美国有线电视新闻网(CNN)一名记者周五向中国外交部发言人华春莹提出关于英国集装箱藏尸案的询问,将问题联系到“十一”庆祝活动。中国央视昨天(26日)对此发文抨击这名记者,并认为该记者欠中国人一个道歉。

据中国外交部官网发布的消息,这名记者向华春莹说,她之前提到,为庆祝中华人民共和国过去70年取得的巨大成就和进步,中国本月初举行了“十一”相关活动。不过,中国公民却通过这种极端危险的方式离开中国,他们是出于何种动机,外界应该如何理解?

华春莹回应时说,这个问题很不合时宜,对CNN没有得分,并称她在回答路透社问题时已经说到,中国正在与英国警方保持密切联系,英国警方称仍然在核实遇难者身份,目前尚无法确认是否为中国公民。

华春莹也谴责这名CNN记者先入为主,设定遇难者就是中国人,而且把这个案件和庆祝中华人民共和国成立70周年联系在一起,出发点是很有问题的,反映出记者的思想深处或是记者代表的美国一些媒体的问题,并质问这名记者“你到底希望得到什么样的答案呢?”

央视在微博发热评称,CNN带着偏见报道世界早就不是新闻了,“我们已经不是Be the first to know(第一个知道)了”。

热评说到,CNN将39条性命当成政治道具,用以质问质疑中国之成就,这种荒谬、冷漠甚至恶心,把某些人披挂多年的人权、人性、普世价值抛到了爪哇岛。

热评也说,“尽管你身上的欠账已经够多了”,这名CNN记者欠了39个遇难者家属一个道歉,也欠中国人一个道歉。