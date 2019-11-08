谎称中国保安设备为美制 纽约长岛公司被控

美国纽约长岛一家向军方及政府供货的监控科技公司，涉嫌非法进口中国制监控设备，并谎称是美国制造，向美国政府及私人公司用户出售数以千万美计设备。这些设备在数十个陆军、海军及空军基地装设。当局周四宣布起诉该公司及七名雇员或前雇员，指他们的贪婪造成国家安全风险。



据CNBC及彭博社报道，涉案公司是总部在纽约州康马克的阿文图拉科技公司(Aventura Technologies Inc)。美国当局周四（7日）在布鲁克林的联邦地区法院公布对他们的指控。其中六人已经被捕，包括公司的实际东主卡巴索(Jack Cabasso)，他被控是这场骗局的主谋。检察官说，被告向客户谎称他们的产品是在美国制造，但这些设备主要是从中国进口。这一骗局始于2006年，一直持续至现在。



检察官说，该公司最大客户是美国政府机构，包括陆军、海军和空军，甚至有部份监控设备安装在海军的多艘航空母舰上。海军也曾向他们采购夜视镜头。不过他们也向私人公司出售产品。他们自2010年以来，总共赚取8000万美元（约6.87亿港元），当中2000万（1.56亿港元）是来自联邦政府合约。



联邦检察官多诺霍(Richard P. Donoghue)说，阿文图拉科技公司及其七名现任和前任工作人员，包括其所有的高层管理人员，被控向政府和私人顾客售卖敏感的安全设备，包括网络监控摄像头。他们讹称阿文图拉的设备是在纽约康马克制造的，并为这些设备重新贴了标签，但实际上这些设备是在中国制造的。



法庭文件显示，卡巴索与同事和中国合作伙伴的电邮沟通中，多次强调要隐瞒产品的真正来源。多诺霍指涉事公司的行为令联邦政府及军方面对严重的网络安全风险，并制造一条通道，令外国敌对政府接触到联邦政府一些敏感设施。涉事公司七名现职及前任雇员已被控非法进口、串谋诈骗等罪名，将于稍后提堂，当局已扣查公司帐目及一艘游艇调查。