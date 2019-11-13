马云辟谣“双十一”数据造假

针对有人质疑“双十一”数据造假，马云辟谣称：数据时代，每一分钱都极其准确。

据澎湃新闻报道，马云今天下午在以浙商总会会长的身份参加世界浙商论坛时谈到刚刚过去的“双十一”时说：“有人猜测‘双十一’（成交额）数字是不是作假，我向大家保证，在数据时代，每一分钱都极其准确。”

据阿里巴巴发布的数据，今年天猫“双十一”成交额2684亿元，比2018年的2135亿元增长25.7%。12日，一张怀疑天猫“双十一”成交额数据作假的微博截图在网上流传，当天下午，天猫发言人发文辟谣。

世界浙商论坛由浙商总会主办，来自全球的浙商代表参加，马云作为压轴嘉宾演讲。在保证成交额数据准确后，他表示，今年的成交额超出社会预期，但没有达到他个人的预期，“华尔街认为中国消费不振，预测‘双十一’交易额增加20%，实际上我们增长了25.7%，但成交比我个人预计的低，有很多原因，比如天气太热，冬天的衣服卖得少；还因为是周一，消费者不能熬夜。”

“‘双十一’的成功是中国内需的成功。”他说，“双十一”显示出中国内需市场还刚刚启动，是一个千载难逢、百年不遇的金矿，中国企业应从出口导向走向消费导向，及时改变自己。同时，不要把实体经济和虚拟经济对立起来，要支持先进制造业，大力发展现代服务业。