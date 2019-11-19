新华社聚焦中国国足如何遴选新帅：首先要有担当

中国足协表示，中国男足国家队主教练首先要有担当，要熟悉中国联赛和队员，能制订出符合中国国家队队员能力和特点的战术。

据新华社报道，已经丧失世预赛亚洲区40强赛出线主动权的中国男足雪上加霜，下一场40强赛就在4个月之后，中国足协在新帅选择上何去何从尚未有定数。

如何遴选新任主帅？中国足协在接受新华社记者专访时说：国家队主教练首先要有担当，要熟悉中国联赛和队员，能制订出符合中国国家队队员能力和特点的战术，能全力以赴率领球队打好接下来的40强赛4场比赛。

看似宽泛，但其实标准已相当明确，最主要的一点是有担当。对新帅而言，带领国足踏踏实实打完世预赛是最起码的要求。其次是要熟悉中国联赛和队员，这其实进一步缩小了选帅范围——要么本土教练中的佼佼者，要么正在执教或执教过中国球队的外籍教练，其他的可能性较小。“能够制订出符合中国国家队队员能力和特点的战术”也相当关键，一名欧足联职业级教练就认为：“中国队球员并不适应里皮的战术。”这或许是球员能力达不到所致，但也凸显了针对性技战术的重要性。

先说外籍教练。巴西名帅斯科拉里的新闻发言人阿加斯·菲累格日前对新华社记者表示，如果收到中国足协邀请，双方的条件都能相互满意，斯科拉里愿意执教中国国家队。

世界杯冠军教头斯科拉里的履历毋庸赘述，他与中国的“交情”也着实不浅——2015年6月至2017年11月任广州恒大主教练，帮助恒大再夺亚冠冠军和中超三连冠。而恒大又是国脚大户，斯科拉里无疑在队伍整合上具有一定优势。

再看本土教练。中超球队中目前只有5名本土教练，分别是山东鲁能的李霄鹏、武汉卓尔的李铁、河北华夏幸福的谢峰、河南建业的王宝山、天津天海的李玮锋。

本土教练有熟悉球员、熟悉中国足球的先天优势，但是其重压之下的驾驭能力、对归化球员的掌控能力恐怕将是足协考量的因素。毕竟，本土教练当中因不堪重压而选择辞职的情况并不鲜见。

必须要说的是，国足尚未丧失晋级12强赛的希望，前提是抓住每一次机会、赢得每一场40强赛。而一个合适的教练无疑将是这支球队的“定海神针”。选择哪位主教练，着实需要中国足协的大智慧。