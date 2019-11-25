中日韩环境部长会议同意加强海洋塑料垃圾对策

中日韩三国环境部长会议24日在日本北九州市召开全体会议，通过了写入对日益严重的海洋塑料垃圾加强对策等的联合声明。

综合共同社和新华社报道，联合声明选定了气候变化、生物多样性、海洋与水资源管理等八个领域，作为明年以后五年间三国优先处理的事项。新行动计划还将写入联合国“可持续发展目标（SDGs）”的观点，在明年韩国举行的下一届三国会议上决定细节。

声明指出海洋塑料垃圾问题特别重要，将横贯全部八个领域采取措施。为防止塑料垃圾排放入海，将推进通过妥善处理废弃物、削减购物袋等启迪市民的活动。还设想为了弄清海洋污染实际状况开展研究合作。

有关大气污染和红火蚁等外来生物对策等个别课题，还将分别推进与其他相关国家和亚细安ASEAN）携手合作的“3+x”框架建设。

日本环境大臣小泉进次郎介绍了日本在海洋塑料垃圾、生物多样性、应对气候变化、大气污染等领域的进展。韩国环境部部长赵明来介绍了韩国环境战略规划的相关工作，以及韩国近年来在大气环境治理、低碳经济、绿色发展等领域的工作进展。

中国生态环境部部长李干杰表示，在推动解决中国国内生态环境问题的同时，中国秉承开放、合作、积极的态度，全方位参与国际合作和全球环境治理。

中日韩环境部长会议开始于1999年，旨在落实三国首脑会议共识，探讨和解决共同面临的区域环境问题，促进本地区可持续发展。会议每年召开一次，在三国轮流举行。