报道：中国下令国家机关三年内替换外国设备和软件

有媒体报道，中国政府已下令国家机关和公共机构在三年内拆除外国计算机设备和软件。

据《金融时报》12月9日报道，中国证券（China Securities）的分析师估计，根据中国政府指令，将需要换掉2000万至3000万件硬件，明年开始大规模更换。他们补充说，目标是2020年替换掉30％，2021替换50％，2022年替换剩下的20％，因此该政策有“ 3-5-2”的绰号。

分析人士指，该命令是今年初由中共中央办公厅发出的。

尽管中共中央办公厅的政策文件是机密文件，但两家网络安全公司的员工透露，他们的中国政府客户也对该政策进行了描述。因为信息政治敏感度，该员工要求匿名。

《金融时报》在报道中写道，中国2017年通过了《中国网络安全法》，“3-5-2”政策是推动中国政府机构和关键基础设施运营商使用“安全且可控”技术的一部分。

咨询机构欧亚集团（Eurasia Group）的特里奥洛（Paul Triolo）认为，美国最近的制裁使该项目更加紧迫。他形容，“3-5-2”政策只是“新矛的尖端”。

据报，在联想收购美国巨头IBM的个人计算机部门之后，中国政府已经倾向于使用联想的台式计算机。

不过，分析人士认为，由于大多数软件供应商都为美国流行的操作系统开发产品，因此很难用中国国内的替代软件来替代电脑软件。

而且，定义“国内制造”也具有挑战性。尽管联想是一家在中国组装许多产品的中国独资公司，但其计算机处理器芯片由英特尔制造，硬盘由三星制造。