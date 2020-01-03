中国产宫颈癌疫苗定价329人民币每支

中国国产宫颈癌疫苗定价为329元（人民币，下同，63.69新币）每支，九至14岁女性只需接种两针，15至45岁女性接种三针。

据中国新闻网微信公众报道，厦门万泰沧海生物技术有限公司的双价人乳头瘤病毒疫苗上市注册申请，商品名为馨可宁（Cecolin）。

据了解，馨可宁的定价为329元每支，由厦门万泰和厦门大学国家传染病诊断试剂与疫苗工程技术研究中心共同研发，具有独立的自主知识产权。

人乳头瘤病毒（HPV）疫苗俗称宫颈癌疫苗，可用来预防女性宫颈癌和男、女生殖器癌以及生殖器疣。

据厦门万泰官网公布的消息，研究数据显示，馨可宁的三期临床试验在中国五个省份7372名健康女性中进行，结果显示疫苗的安全性良好。

在预防癌前病变、预防HPV的持续感染这两个指标上，该疫苗对相应的高度癌前病变的保护率为100%，对HPV持续性感染的保护率为97.8%。

厦门万泰表示，中国国内获批后将尽快向世界卫生组织提交预认证申请，争取早日进入全球市场。

据报，自2006年全球第一支HPV疫苗上市起，HPV疫苗累计销售数量约3.5亿支。

目前年需求日益增加，全球一年的需求量大约在一亿支。但全世界年供应能力仅3000万剂，大约是总需求量的三分之一。

中国食品药品检定研究院数据显示，2017年中国HPV疫苗签发量146万支，2018年为700万支，2019年1月至11月为870万支。

按照中国国内3.56亿适龄女性、每人三针计算，市场缺口超过10亿支。在价钱方面，进口HPV疫苗的价格普遍偏高，比如九价疫苗全程费用大约在4000元左右，进口二价疫苗近2000元。