中国社科院报告：今年GDP增速料与去年持平

中国社会科学院发布2020中国经济趋势报告显示，2020年中国GDP增长率基本与2019年持平，全社会固定资产投资增长率为5.1%，全年社会消费品零售总额将达到44.4万亿元人民币（8.68万亿新元）。

根据路透社报道，中国社会科学院数量经济与技术经济研究所发布2020中国经济趋势报告称，根据中国宏观经济系统模型预测，2020年中国GDP增长率基本与2019年持平，保持平稳较快发展。全社会固定资产投资增长率为5.1%，比上年略微减少0.1个百分点。

经济日报周三引述报告给出了2020年国民经济主要指标预测：2020年，房地产固定资产投资名义增长率为8.5%，比上年下降1.1个百分点；基础设施固定资产投资增长率为4.1%，比上年增加0.4个百分点；制造业固定资产投资增长率为2.3%，比上年减少0.1个百分点；总体而言，全社会固定资产投资增长率为5.1%，比上年略微减少0.1个百分点。

2020年社会消费品零售总额将达到44.4万亿元人民币，名义增长7.8%，增速比上年小幅回落0.3个百分点，下降幅度进一步收窄。物价总体运行平稳，前高后低。2020年物价水平将处于政策调控目标范围之内，总体处于温和上涨阶段。

报告称，2020年，中国通过加大基础设施建设力度促进经济增长的政策信号清晰可见，同时，在积极的财政政策和稳健的货币政策配合下，2020年基础设施投资将成为带动中国固定资产投资增长的主要动力之一。

在中央坚持“房住不炒”定位和实施“一城一策”“因城施策”的灵活调控政策下，房地产投资总体稳定，总体保持较快增长，但由于人口老龄化趋势加快、居民储蓄率下降、居民杠杆率提升、房地产投资观念发生显着变化等因素，使得房地产需求逐渐趋于平稳。

报告预计2020年农村居民人均纯收入实际增长和城镇居民人均可支配收入实际增长分别为6.2%和5.1%，农村居民人均纯收入实际增速持续多年高于城镇居民人均可支配收入实际增速。

报告建议在2020年采取积极的财政政策，适度增加赤字规模，加大逆周期调节力度；提高政府部门债务率，增加一般债、专项债的发行规模，为积极的财政政策提供资金。

“总之，2020年中国经济增速将在新常态下运行在合理区间，就业、物价保持基本稳定，产业结构继续优化，增长质量继续提高。”报告称。

中国将于本周五公布2019年GDP、投资、消费等主要宏观数据。社科院去年12月发布2020年经济蓝皮书建议将中国2020年经济增长预期目标设定为6%左右，可适当提高赤字率。