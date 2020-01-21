中国大陆新型肺炎确诊病例增加77起 死亡个案增至六起

中国国家卫生健康委今天（21日）公布，大陆昨天新增77起新型肺炎确诊病例，使累计总数增加至291起；新增疑似病例27起，使累计总数增加至54个。武汉的死亡病例则增至六起。

据央视新闻报道，昨天新增新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例来自湖北省72例、上海市两例、北京市三例；新增疑似病例来自广东省四例，四川省一例，云南省一例，上海市七例，浙江省10例，安徽省一例，海南省一例，贵州省一例，宁夏回族自治区一例。

此外，武汉市市长周先旺在接受央视专访时说，截至1月20日24时，武汉市累计报告新型冠状病毒感染的肺炎病例258例，已治愈出院25例，死亡六例。

广西北海、贵州贵阳及辽宁大连官方今天也通报出现疑似新型冠状病毒肺炎病例。国家卫生健康委今天的通报没有提到是否包含这些病例。

据广西自治区卫生健康委员会网站发布的消息，广西北海市19日发现一名来自武汉的游客出现发热等症状，患者已在定点医院隔离治疗，病情稳定。患者实验室检验结果正在按国家首例疑似病例确认程序复核中。

另据大连市卫健委发布的消息，大连市17日发现一例武汉到大连并出现发热等呼吸道症状患者，已隔离治疗，病情稳定。

贵阳市卫生健康局网站也公布，贵阳市今天发现一例疑似新型冠状病毒感染患者，患者1月12日从武汉返回贵阳，今天凌晨，贵州省疾控中心对该患者送检样本的病毒实验室检测显示为新型冠状病毒核酸阳性。省疾控中心已将标本送中国疾控中心复核，并报国家卫生健康委专家组进一步认定。