仍简称“武汉肺炎” 大陆官媒批民进党以疫谋“独”

中国官媒新华社发文批评台湾民进党任然以“武汉肺炎”为名，这是无视相关国际组织准则，是以疫“反中”、煽动仇恨的行为。

据新华网报道，该媒体1月13日发文表示，世卫组织（WHO）将新型冠状病毒感染的肺炎命名为“COVID-19”，但民进党当局随后宣称，仍以“武汉肺炎”为名，台湾媒体也配合表示“不甩WHO”。

新华社引述世卫组织、世界动物卫生组织以及联合国粮农组织的指导原则写道，疾病命名必须不涉及地理位置、动物、个人或人群，避免使用不准确或污名化的名称。

文章批评道，“然民进党当局无视相关国际组织准则，对疫情大贴地域标签，赤裸裸的地域歧视‘秀’出其道德下线”。

文章批评道，民进党有人称“大陆是威胁全人类健康的元凶”，有人称“大陆生产停摆有助台湾成为‘高阶制造中心’”。种种以疫“反中”、煽动仇恨的行径，证明民进党是制造两岸对立、撕裂同胞感情的罪魁。

文章写道，“面对此次公共卫生危机，国际社会纷纷施以援手，作为骨肉同胞的台湾各界和普通民众更迅速行动起来，积极声援和捐助大陆抗击疫情。然民进党当局竟落井下石，第一时间针对性地宣布禁止向大陆输出口罩。”

文章最后呼吁，与疫情的斗争还在继续，奉劝民进党当局放下仇恨与民粹，少一些心机与权谋，多干点有利于同胞利益福祉的正事。